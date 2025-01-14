Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 14 января 2025Бывший СССР

Патрушев назвал ключевых участников переговоров по Украине

Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись прежде всего между Россией и США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись прежде всего между Россией и США. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

«Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем», — заявил помощник президента.

Патрушев назвал ключевых участников возможных переговоров по Украине и подчеркнул, что у ведущих стран Европейского союза уже нет права говорить от лица всех членов объединения. Он добавил, что при урегулировании конфликта на Украине важно знать основных действующих лиц.

Ранее Патрушев допустил прекращение украинской государственности в 2025 году. Он добавил, что при этом Россия все равно воспринимает украинский народ в качестве братского.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по России ATACMS и Storm Shadow. Две ракеты перехватили над Черным морем

      Названо главное условие для вступления Украины в Евросоюз

      В российском городе наледь рухнула на подростка и женщину

      Украинский военком пытался отправить на фронт вора и поплатился

      Россиянка застала пьяным и сняла на видео собиравшегося делать ее мужу операцию врача

      В Словакии заявили о госперевороте на Украине в 2014 году

      Каллас предложила способ лишить Россию доходов

      Россияне поставили рекорд на любимом курорте богачей

      Латвийского наемника заочно осудили в России за участие в боях на стороне ВСУ

      Волочкова назвала ерундой знаменитые слова Пушкина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше