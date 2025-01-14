Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись прежде всего между Россией и США

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись прежде всего между Россией и США. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

«Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем», — заявил помощник президента.

Патрушев назвал ключевых участников возможных переговоров по Украине и подчеркнул, что у ведущих стран Европейского союза уже нет права говорить от лица всех членов объединения. Он добавил, что при урегулировании конфликта на Украине важно знать основных действующих лиц.

Ранее Патрушев допустил прекращение украинской государственности в 2025 году. Он добавил, что при этом Россия все равно воспринимает украинский народ в качестве братского.