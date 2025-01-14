Патрушев сделал прогноз о прекращении украинской государственности в 2025 году

Патрушев: Не исключено, что Украина прекратит свое существование в 2025 году

Из-за агрессивной русофобской политики в 2025 году Украина может прекратить свое существование. Прогноз о судьбе украинской государственности сделал в интервью для «Комсомольской правды» председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

«Насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», — заявил Патрушев.

Он добавил, что при этом Россия все равно воспринимает украинский народ в качестве братского.

В интервью Патрушев также назвал ключевых участников переговоров по Украине. По его словам, переговоры по урегулированию конфликта должны вестись прежде всего между Россией и США.