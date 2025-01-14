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13:22, 14 января 2025Мир

Лавров стукнул ручкой по микрофону

Лавров на пресс-конференции стукнул ручкой по микрофону, говоря о НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава МИД Сергей Лавров стукнул ручкой по микрофону на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Евросоюз создавался для европейцев, но не так давно подписал соглашение с НАТО, согласно которому ЕС, если будет война, не приведи Господь, будет делать то, что ему скажет НАТО, — сказал министр, стукнул ручкой по микрофону и продолжил. — Не только Евросоюз. Уже вон в Швейцарии сказали: давайте включайтесь в "военный Шенген", и если надо будет проехать по вашей территории в сторону Российской Федерации, то убирайте любые разрешительные процедуры».

Ранее он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп первым признал ложь НАТО. «Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», — рассказал Лавров.

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