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12:53, 14 января 2025Мир

Лавров рассказал о признании Трампом лжи НАТО

Лавров: Трамп первым признал ложь НАТО при подписании документов о безопасности
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп первым признал ложь НАТО при подписании многочисленных документов о безопасности, которые Североатлантический альянс не собирался соблюдать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«И Трамп об этом сказал [о лжи НАТО]. Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также указал, что НАТО стремится втянуть в свой военный блок даже те страны, которые отстаивают право на нейтралитет во внешней политике. В частности, он указал на пример Швейцарии и программу «военного Шенгена».

Ранее Лавров заявил, что если Трамп сделает Америку еще более великой, то нужно смотреть, какими методами он хочет достигнуть такой цели. Он также добавил, что США «не нужен никакой конкурент ни в одной области», так как Вашингтон вводит санкции «даже против своих союзников».

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