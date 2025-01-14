Лавров оценил намерение Трампа сделать Америку еще более великой

Если избранный президент Дональд Трамп сделает Америку еще более великой, то нужно смотреть, какими методами он хочет достигнуть такой цели. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Если господин Трамп, вступив в должность, сделает Америку еще более великой, то надо будет очень внимательно смотреть, какими методами провозглашенная им цель будет достигаться», — подчеркнул дипломат.
Лавров также добавил, что США «не нужен никакой конкурент ни в одной области», так как Вашингтон вводит санкции «даже против своих союзников».
Ранее Лавров заявил, что США хотят вывести из строя газопровод «Турецкий поток», который позволяет поставлять в значительных количествах российский газ в Европейский союз через Восточную и Юго-Восточную Европу. При этом Лавров добавил, что целью подобных акций является стремление лишить США какой-либо экономической конкуренции.