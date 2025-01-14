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11:59, 14 января 2025Мир

Лавров оценил намерение Трампа сделать Америку еще более великой

Лавров: Если Трамп хочет сделать Америку еще более великой, то важны методы цели
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Если избранный президент Дональд Трамп сделает Америку еще более великой, то нужно смотреть, какими методами он хочет достигнуть такой цели. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если господин Трамп, вступив в должность, сделает Америку еще более великой, то надо будет очень внимательно смотреть, какими методами провозглашенная им цель будет достигаться», — подчеркнул дипломат.

Лавров также добавил, что США «не нужен никакой конкурент ни в одной области», так как Вашингтон вводит санкции «даже против своих союзников».

Ранее Лавров заявил, что США хотят вывести из строя газопровод «Турецкий поток», который позволяет поставлять в значительных количествах российский газ в Европейский союз через Восточную и Юго-Восточную Европу. При этом Лавров добавил, что целью подобных акций является стремление лишить США какой-либо экономической конкуренции.

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