Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:58, 14 января 2025Мир

Лавров заявил о планах США вывести из строя «Турецкий поток»

Лавров: США хотят вывести из строя газопровод «Турецкий поток»
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

США хотят вывести из строя газопровод «Турецкий поток», который позволяет поставлять в значительных количествах российский газ в Европейский союз через Восточную и Юго-Восточную Европу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«США науськивают своих украинских клиентов вслед за "Северным [потоком]" еще и "Турецкий поток" вывести из строя», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров добавил, что целью подобных акций является стремление лишить США какой-либо экономической конкуренции. В частности, он обратил внимание на санкции как наиболее частый инструмент Вашингтона в подобной политике.

Ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Украина шантажирует Европу атаками на энергетическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что прекращение поставок газа из России странам Европы нанесет им существенный ущерб, осложняя отношения с Киевом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности гибели сотрудника ФСБ в здании Минобороны России

      Раскрыты подробности тяжелой болезни Евгении Добровольской

      В Москве семиклассница пнула в спину двухлетнего малыша ради челленджа с танцем в TikTok

      Лавров раскритиковал США и ЕС за действия по отношению к Сербии

      Летевший из-за границы самолет с россиянами экстренно сменил курс и сел в Китае

      Шпионивший в ДНР за ВС России гражданин Украины получил 14 лет колонии

      Психолог объяснила причины апатии после праздников и назвала способы избежать ее появления

      В Словакии раскрыли ответ Фицо на предложение посетить Киев

      В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать химзавод

      Политик одной западной страны посетил супермаркет в Москве и был потрясен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше