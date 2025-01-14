Лавров: США хотят вывести из строя газопровод «Турецкий поток»

США хотят вывести из строя газопровод «Турецкий поток», который позволяет поставлять в значительных количествах российский газ в Европейский союз через Восточную и Юго-Восточную Европу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«США науськивают своих украинских клиентов вслед за "Северным [потоком]" еще и "Турецкий поток" вывести из строя», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров добавил, что целью подобных акций является стремление лишить США какой-либо экономической конкуренции. В частности, он обратил внимание на санкции как наиболее частый инструмент Вашингтона в подобной политике.

Ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Украина шантажирует Европу атаками на энергетическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что прекращение поставок газа из России странам Европы нанесет им существенный ущерб, осложняя отношения с Киевом.