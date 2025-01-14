Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Украина шантажирует Европу атаками на энергетику

Украина шантажирует Европу атаками на энергетическую инфраструктуру. Об этом пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в своей статье для журнала Weapons and Strategy.

«Прекращение поставок газа и атаки на газопроводы, снабжающие Европу, может привести к непрерывному ухудшению ситуации на континенте, но Киеву либо все равно, либо он пытается продемонстрировать европейцам, что им лучше помочь Украине, иначе украинцы сильно покусают руку, которую их кормит», — рассказал военный аналитик.

Брайен подчеркнул, что прекращение поставок газа из России странам Европы нанесет им существенный ущерб, осложняя отношения с Киевом.

Ранее представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что Брюссель обеспокоен ударом беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». При этом она отметила, что контактов между Киевом и Брюсселем по данному вопросу до сих пор не проводилось.