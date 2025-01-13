В Турции заявили об атаке ВСУ против Анкары

Политик Топкурулу: атака ВСУ на станцию «Русская» была и против Турции

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае была не только ударом по России, но и против Турции. Об этом заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу, передает РИА Новости.

«Эта атака направлена не только против России, но и против Турции, что можно понять по высоким цифрам импорта», — отметил политик.

Топкурулу также подчеркнул, что целью подобных атак со стороны Киева является попытка США нанести экономический урон России. По его словам, это также касается и стран Европы, так как они сохраняют возможность получать российский газ через «турецкий поток».

Ранее представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что Брюссель обеспокоен ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ по компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Она подчеркнула, что ведомство пока не контактировало по этой теме с украинской стороной.