Певец Влад Соколовский показал фото матери в бикини в честь ее 72-летия

Влад Соколовский показал фото матери Ирины в черном бикини в честь ее 72-летия

Российский певец, танцор и актер Влад Соколовский показал фото матери Ирины Соколовской в купальнике в честь ее 72-летия. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем миллион подписчиков.

33-летний исполнитель поделился кадрами с отдыха, на одном из которых его родительница позировала, стоя на горе с видом на море. Она надела черное бикини, тунику аналогичного оттенка и белые босоножки на толстой подошве.

Кроме того, музыкант продемонстрировал фото, где запечатлен у бассейна с матерью и 59-летним отцом Андреем Соколовским. Так, мужчины предстали перед камерой в шортах и с голыми торсами, а Соколовская — в слитном купальнике с глубоким декольте.

В октябре американская актриса Милла Йовович показала фото 74-летней матери актрисы Галины Логиновой и восхитила фанатов.