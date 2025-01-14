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08:48, 14 января 2025Силовые структуры

По уголовному делу бывшего замминистра российского региона заявлен иск на миллиард рублей

ТАСС: Минимущества Крыма подало иск на 1 млрд руб к экс-главе КрымТЭЦ Целому
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Министерством имущественных и земельных отношений Крыма заявлен иск на один миллиард рублей по уголовному делу бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского, обвиняемого в мошенничестве и особо крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Ответчиком по иску стал второй фигурант дела — бывший гендиректор крупнейшей энергогенерирующей компании региона, состоящей на балансе ведомства, «КрымТЭЦ» Тарас Целый. В рамках дела арестованы ценные бумаги предприятия.

По версии следствия, Нидзельский и Целый похитили акции предприятия путем приобретения подконтрольной им «Южной энергетической компанией» за 150 миллионов рублей, хотя реальная стоимость ценных бумаг превышает один миллиард рублей.

Адвокат Андрей Павлов назвал странной позицию Минимущества Крыма, заявив об отсутствии оснований для уголовного преследования Нидзельского и Целого. По его мнению, этот конфликт нужно решать в рамках гражданско-правового поля.

Фигуранты дела не признают вину в инкриминируемых им преступлениях. Агентство указывает, что «Южная энергетическая компания» предложила Министерству имущества Крыма расторгнуть договор о покупке акций «КрымТЭЦ», однако получила отказ ведомства.

9 декабря сообщалось, что в Крыму за год в полтора раза выросло число уголовных дел о коррупции, направленных в суд.

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