Подозреваемого в расправе над россиянкой задержали спустя 20 лет

В Ленинградской области задержали жителя, задушившего женщину 20 лет назад

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в расправе над местной жительницей больше 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции Санкт-Петербурга.

Как уточнили в ведомстве, в апреле 2004 года в квартире дома на улице Коллонтай была найдена 42-летняя женщина без признаков жизни. Силовики возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, однако причастного к преступлению найти не удалось.

Спустя 20 лет сотрудники правоохранительных органов установили обстоятельства произошедшего и задержали 49-летнего жителя поселка Суйда Гатчинского района. Предварительно, он находился в квартире потерпевшей в день преступления. Между ними завязалась ссора, в ходе которой он задушил хозяйку квартиры, а затем скрылся.

Уточняется, что до этого он уже был судим.

Ранее стало известно, что жительница Пермского края, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорилась с женой брата, а затем повалила ее на пол и задушила цепочкой.