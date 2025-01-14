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11:51, 14 января 2025Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша описала город в США словами «как здесь жить-то можно?»

Блогерша Мадрид пожаловалась на большое количество людей в Нью-Йорке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Елизавета Мадрид

Елизавета Мадрид. Кадр: Елизавета Мадрид / YouTube

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) пожаловалась на большое количество людей в Нью-Йорке. В видео, доступном на YouTube, она описала город в США словами «как здесь жить-то можно?».

Как рассказала Мадрид, ее подруга, живущая в Соединенных Штатах, не любит Нью-Йорк из-за того, что в городе она ощущает себя муравьем из-за множества высотных зданий и большого количества людей. Шабашова добавила, что Нью-Йорке также очень много туристов, особенно в новогодние праздники.

«Я тоже, когда первый раз приехала, подумала: "Господи, как здесь жить-то можно?"» — высказалась блогерша об американском городе.

Ранее Мадрид сравнила сдачу на права в России и США. Как отметила блогерша, несмотря на проблемы с документами, экзамен в Соединенных Штатах показался ей более простым, чем в России. Кроме того, по ее мнению, в российской версии экзамена были вопросы, мало относящиеся к практике вождения.

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