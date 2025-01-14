Президент африканской страны отправился в Москву

Президент ЦАР Туадера отправился в Москву с официальным визитом

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостер-Арканж Туадера вылетел с официальным визитом в Москву. Об этом в Telegram сообщило посольство РФ в Банги.

Он встретится с высшим руководством России. Планируется, что в ходе бесед будут затронуты ключевые вопросы сотрудничества в сферах экономики, безопасности и гуманитарной области.

В сентябре 2024 года Туадера назначил советника по безопасности — им стал командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Подольский с позывным Салем.