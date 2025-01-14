Президент Приднестровья провел в Москве переговоры по энергокризису

Президент ПМР Красносельский провел в Москве переговоры по энергокризису

Президент непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) провел в Москве переговоры по преодолению энергокризиса. Об этом сообщает со ссылкой на источники ТАСС.

«Красносельский провел в Москве переговоры о преодолении энергетического кризиса. (...) Он проведет в Тирасполе пресс-конференцию по итогам переговоров», — говорится в публикации.

Каких именно результатов глава Приднестровья добился в результате визита в Москву, не уточняется.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Приднестровье сложился острый кризис энергоснабжения, за которым стоят Киев и Кишинев. Он указал, что в течение многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых жила республика.