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07:32, 14 января 2025Мир

В России высказались о возможном присоединении Гренландии к США

Сенатор Климов: Гренландия даст США геостратегические бонусы в Арктической зоне
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Если Гренландия войдет в состав США, то у Вашингтона появятся серьезные геостратегические бонусы в Арктической зоне, убежден зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так о возможном присоединении острова к Америке сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Нам пока сильно много на эту тему официально говорить не нужно, на мой взгляд. Есть международное право. Если в случае с Гренландией все будет в рамках международного права, то это дело между Гренландией, Данией и США. У нас настолько есть много важнейших для Отечества вопросов, что я бы все-таки на них сосредоточился», — отметил Климов.

При этом сенатор рассказал, что избранный президент США Дональд Трамп всерьез относится к вопросу о присоединении Гренландии.

«Он об этом говорит уже едва ли не пятый год, если не больше. Логика у него тут своя есть. Она очень серьезная. Если, допустим, Америка в своей юрисдикции будет иметь Гренландию, то даже без учета Канады она получает серьезные геостратегические бонусы в Арктической зоне, в Северном полушарии и по территории будет сопоставима с нашей страной. То есть это достаточно серьезные вещи», — добавил он.

Но еще раз повторяю: нам надо таким образом выстраивать свою политику, чтобы никакие события за пределами российских границ не могли существенным образом повлиять на наши национальные цели и помешать нашим национальным интересам

Андрей Климовзампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее стало известно, что Дания признает интересы безопасности США в Арктическом регионе, поэтому страна готова обсуждать их с новой администрацией избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен.

Трамп неоднократно заявлял о планах купить Гренландию у Дании. По его словам, контроль над островом нужен для национальной безопасности и свободы во всем мире. Однако премьер-министр королевства Метте Фредериксен отвергла идею политика, заявив, что остров не продается.

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