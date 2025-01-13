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15:09, 13 января 2025Мир

Дания заявила о готовности к переговорам с Трампом по Арктике

Глава МИД Расмуссен: Дания готова обсудить с Трампом арктические территории
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Ларс Лекке Расмуссен

Ларс Лекке Расмуссен. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Дания признает интересы безопасности США в Арктическом регионе, поэтому страна готова обсуждать их с новой администрацией избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен, сообщает Reuters.

«Мы согласны, что американцы имеют законные опасения по вопросу безопасности в Арктике. Мы признаем обеспокоенность американцев, поэтому готовы при участии Гренландии начать переговоры с новой американской администрацией для обеспечения законных интересов США в регионе», — отметил дипломат.

11 января портал Axios сообщил, что власти Дании обратились к США с сообщением о готовности обсудить укрепление безопасности в Гренландии или наращивание военного присутствия Вашингтона на острове.

Трамп неоднократно заявлял о планах купить Гренландию у Дании. По его словам, контроль над островом нужен для национальной безопасности и свободы во всем мире. Однако премьер-министр королевства Метте Фредериксен отвергла идею политика, заявив, что остров не продается.

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