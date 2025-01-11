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17:25, 11 января 2025Мир

Дания захотела обсудить с командой Трампа вопрос по Гренландии

Axios: Дания направила команде Трампа сообщения по поводу Гренландии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Emil Stach / Reuters

Правительство Дании решило направить личные сообщения команде избранного американского президента Дональда Трампа по поводу Гренландии. Об этом пишет портал Axios.

Его источники утверждают, что власти Дании обратились к США с сообщением о готовности обсудить укрепление безопасности в Гренландии или наращивание военного присутствия Вашингтона на острове. Они намерены убедить Трампа, что его опасения относительно безопасности можно снять без притязаний США на территорию Дании.

Неназванный дипломат одной из европейских стран выразил мнение, что никто не мог представить, что Дания станет первой страной, с которой Трамп начнет ссору, так как государство считается одним из самых близких союзников США в Евросоюзе (ЕС).

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах купить Гренландию у Дании. По его словам, контроль над островом нужен для национальной безопасности и свободы во всем мире. Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла идею политика, заявив, что остров не продается.

ЖЗЛ
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