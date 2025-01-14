Раскрыты подробности об отражении атаки беспилотников в Тульской области

Mash: Обломки сбитого БПЛА упали рядом с Паралимпийской базой в Алексине

Обломки сбитого беспилотника упали рядом со спортивной Паралимпийской базой «Ока» в Алексине. Подробности об отражении атаки в Тульской области раскрыл Telegram-канал Mash.

«В этот момент на базе находились волейболисты. Они спустились в подвал», — говорится в публикации.

Как пишет Telegram-канал Shot, беспилотник взорвался прямо за окном у местного жителя в Алексине. По предварительной информации, сбиты минимум два дрона.

Также сообщается о попытке атаковать город Котовск Тамбовской области. Очевидцы сообщают о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее жители Алексина сообщили о взрывах над городом и работе систем ПВО. По предварительной информации, был уничтожен минимум один украинский беспилотник. Официальных подтверждений на данный момент не поступало. До этого в Тульской области объявлялась угроза атаки БПЛА.

