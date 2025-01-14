Раскрыты последствия ввода миротворцев на Украину

Эксперт Леонков: Россия расценит ввод миротворцев на Украину как конфликт с НАТО

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, к чему приведет ввод миротворцев на Украину. Об этом он высказался в беседе с «Комсомольской правдой».

Леонков раскрыл последствия ввода миротворцев на Украину и подчеркнул, что Москва отнесется к этим действиям как к началу столкновения с Североатлантическим альянсом. Он объяснил, что согласно практике мирового права, вводить миротворцев на территорию Украины невозможно, поскольку в стране идут активные боевые действия. При этом сейчас нет диалога о прекращении огня.

«Любая попытка вести военный контингент из стран альянса будет расцениваться как военная интервенция и прямое вступление НАТО в конфликт со всеми вытекающими последствиями», — предупредил он.

Ранее издание The Washington Post написало, что страны Европы обсуждают отправку военных на Украину в случае прекращения огня. При этом государства не намерены размещать миротворцев под флагом НАТО.