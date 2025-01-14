Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:04, 14 января 2025Россия

Раскрыты последствия ввода миротворцев на Украину

Эксперт Леонков: Россия расценит ввод миротворцев на Украину как конфликт с НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, к чему приведет ввод миротворцев на Украину. Об этом он высказался в беседе с «Комсомольской правдой».

Леонков раскрыл последствия ввода миротворцев на Украину и подчеркнул, что Москва отнесется к этим действиям как к началу столкновения с Североатлантическим альянсом. Он объяснил, что согласно практике мирового права, вводить миротворцев на территорию Украины невозможно, поскольку в стране идут активные боевые действия. При этом сейчас нет диалога о прекращении огня.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

«Любая попытка вести военный контингент из стран альянса будет расцениваться как военная интервенция и прямое вступление НАТО в конфликт со всеми вытекающими последствиями», — предупредил он.

Ранее издание The Washington Post написало, что страны Европы обсуждают отправку военных на Украину в случае прекращения огня. При этом государства не намерены размещать миротворцев под флагом НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли комбинированный ракетный удар по Брянской области. Они пытались атаковать химзавод

      Украинский беспилотник обнаружили и уничтожили над Воронежем

      Названо возможное место встречи Путина и Трампа

      В России обвинили Запад и Украину в открытом шантаже стран Африки

      Раскрыты последствия ввода миротворцев на Украину

      Объяснены причины снижения сексуального влечения зимой

      Женщина напоила чистивших снег подростков и попыталась совратить одного из них

      Политолог назвал главную причину хаоса в подразделениях ВСУ

      Губернатор Тульской области сообщил о поражении воздушных целей над регионом

      В США подготовили законопроект о покупке Гренландии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше