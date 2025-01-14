Сенатор Рогозин: Для окончания СВО нужно ликвидировать Зеленского

Для окончания специальной военной операции (СВО) на Украине нужно ликвидировать Владимира Зеленского, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Об этом он заявил в интервью «Газете.ru».

Чтобы подтвердить необходимость и эффективность такого решения, парламентарий привел в подтверждение несколько примеров. В качестве первого он напомнил об ударе НАТО по Югославии, при котором атаке подверглись органы военного и политического управления. По словам сенатора, с военной точки зрения это было сделано правильно — удары «длинной боксерской рукой» позволили дизориентировать военные и политические органы страны, но не получить никакого ответа, так как средства поражения Югославии не доставали до американцев.

«Второй пример — как ведет себя Израиль. Весь мир визжит, ООН принимает какие-то решения, генсек топчет ногой. А им все равно», — сказал парламентарий, добавив, что израильская армия последовательно ликвидирует каждого лидера Хезболлы и ХАМАС и не считается с сопутствующими жертвами, что также является правильным с военной точки зрения.

Третьим примером Рогозин привел ирано-иракский конфликт, который закончился тогда, когда обе стороны приобрели ракетное оружие большей дальности. Это позволило наносить удары по столицам обеих государств, из-за чего сразу заволновалась элита.

Рогозин подчеркнул, что процесс денацификации не подразумевает под собой ликвидацию десятков тысяч солдат армии Украины, так как некоторые из них оказались на фронте не по своей воле.

«Надо было заставить Зеленского опасаться нашего возмездия, чтобы он скакал, как заяц, как крыса прятался по бункерам и боялся высунуть нос на свежий воздух, не то чтобы летать по заграницам, — сказал Рогозин. — Вся вина за текущий конфликт лежит полностью на нем. Он негодяй и военный преступник».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал условие окончания СВО. По его словам, если США перестанут поставлять оружие Украине, боевые действия закончатся.