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09:52, 22 февраля 2023Россия

Медведев назвал условие окончания СВО

Медведев заявил, что «война закончится» в случае прекращения поставок оружия Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Если США перестанут поставлять оружие Украине, война закончится. Такое условие назвал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик добавил также, что если «Россия остановит СВО, не добившись победы — России не будет, ее порвут на части».

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию глава государства сообщил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Евгения Куликова
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