Путин заявил о мощном отклике и поддержке участников спецоперации

Путин заявил, что подвиг участников СВО находит мощный отклик и поддержку во всей России

Участников специальной военной операции (СВО) поддерживают во всей России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Прямая трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Их тяжелый ратный труд, их подвиг находят мощный отклик во всей России. Люди поддерживают наших бойцов. Не хотят, не могут оставаться в стороне. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, теплые вещи, маскировочные сети и так далее. Все, что помогает сохранить жизни наших ребят», — рассказал глава государства.

Он также упомянул письма, которые бойцам СВО пишут дети. «Знаю, как письма детей, школьников, согревают фронтовиков. Они берут их в бой как самое дорогое, потому что искренность и чистота детских пожеланий трогают до слез. У бойцов крепнет понимание, ради чего они сражаются, кого защищают», — сказал президент.

Путин отметил, что с первых дней начала спецоперации проявилась сплоченность россиян. По его словам, сотни добровольцев, представителей всех народов России, пришли в военкоматы, «приняв решение встать рядом с защитниками Донбасса».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам глава государства объяснил такие действия ответом Москвы на просьбы о помощи Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ранее он назвал опыт СВО бесценным.