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14:06, 21 февраля 2023Россия

Путин заявил о мощном отклике и поддержке участников спецоперации

Путин заявил, что подвиг участников СВО находит мощный отклик и поддержку во всей России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Участников специальной военной операции (СВО) поддерживают во всей России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Прямая трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Их тяжелый ратный труд, их подвиг находят мощный отклик во всей России. Люди поддерживают наших бойцов. Не хотят, не могут оставаться в стороне. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, теплые вещи, маскировочные сети и так далее. Все, что помогает сохранить жизни наших ребят», — рассказал глава государства.

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Он также упомянул письма, которые бойцам СВО пишут дети. «Знаю, как письма детей, школьников, согревают фронтовиков. Они берут их в бой как самое дорогое, потому что искренность и чистота детских пожеланий трогают до слез. У бойцов крепнет понимание, ради чего они сражаются, кого защищают», — сказал президент.

Путин отметил, что с первых дней начала спецоперации проявилась сплоченность россиян. По его словам, сотни добровольцев, представителей всех народов России, пришли в военкоматы, «приняв решение встать рядом с защитниками Донбасса».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам глава государства объяснил такие действия ответом Москвы на просьбы о помощи Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ранее он назвал опыт СВО бесценным.

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Евгения Куликова
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