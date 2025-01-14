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14:56, 14 января 2025Путешествия

Россия увеличит количество авиарейсов в одну популярную страну Азии

Вице-премьер Чернышенко: Количество рейсов между Россией и Вьетнамом увеличат
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россия увеличит количество авиарейсов во Вьетнам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что решение приняли в ходе визита российской делегации в эту популярную страну Азии. Полеты будут осуществлять также вьетнамские авиакомпании.

По словам собеседника агентства, для этих целей перевозчики установят специальные тарифы. Кроме того, будут приниматься и другие меры для повышения туристического обмена между странами.

Ранее Чернышенко заявил, что с января по октябрь 2024 года российский турпоток во Вьетнам увеличился на 81,5 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. По его словам, важным шагом для роста турпотока из этого азиатского государства в Россию стал запуск электронных виз.

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