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14:29, 14 января 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 14 по 16 января
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности предупредили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с 14 по 16 января в горах Кубани и Республики Адыгея выше 1000 метров будет лавиноопасно.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В частности, они рекомендовали гражданам не выходить в горы в снегопад и следить за изменением погоды.

«Избегайте мест возможного схода лавин, — добавили спасатели. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее сообщалось, что 14 января в Краснодарском крае (исключая город Сочи) ожидается налипание снега на провода и деревья. Местами пройдут обильные дожди и мокрый снег.

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