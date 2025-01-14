Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 14 по 16 января

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности предупредили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с 14 по 16 января в горах Кубани и Республики Адыгея выше 1000 метров будет лавиноопасно.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В частности, они рекомендовали гражданам не выходить в горы в снегопад и следить за изменением погоды.

«Избегайте мест возможного схода лавин, — добавили спасатели. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее сообщалось, что 14 января в Краснодарском крае (исключая город Сочи) ожидается налипание снега на провода и деревья. Местами пройдут обильные дожди и мокрый снег.