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09:05, 14 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли приводящую к инфаркту распространенную привычку

Врач Гандельман: Выход в холод на улицу без перчаток может привести к инфаркту
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Julia Zavalishina / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам распространенную привычку, приводящую к инфаркту. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи предупредили, что сердечные приступы, в частности у мужчин, часто случаются на холоде. По этой причине Малышева предостерегла россиян от привычки выходить в холодную погоду на улицу без перчаток. «Если мужчина вышел на улицу, исследования были проведены даже не на минусовой температуре, а на плюс 5 градусах [по Цельсию], руки у него голые, начали мерзнуть, рефлекторно могут сузиться сосуды сердца», — рассказала медик.

Гандельман пояснил, что при выходе на холод без перчаток артериальные сосуды в руках и сердце сужаются, что приводит к развитию болевых ощущений в сердце. «В тяжелых случаях может образоваться тромб и [случиться] инфаркт миокарда», — заключил кардиолог.

Ранее Гандельман назвал продукт, употребление которого защищает от инфарктов и инсультов. Кардиолог рекомендовал для профилактики недугов включить в рацион капусту.

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