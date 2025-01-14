Россиянам раскрыли приводящую к инфаркту распространенную привычку

Врач Гандельман: Выход в холод на улицу без перчаток может привести к инфаркту

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам распространенную привычку, приводящую к инфаркту. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи предупредили, что сердечные приступы, в частности у мужчин, часто случаются на холоде. По этой причине Малышева предостерегла россиян от привычки выходить в холодную погоду на улицу без перчаток. «Если мужчина вышел на улицу, исследования были проведены даже не на минусовой температуре, а на плюс 5 градусах [по Цельсию], руки у него голые, начали мерзнуть, рефлекторно могут сузиться сосуды сердца», — рассказала медик.

Гандельман пояснил, что при выходе на холод без перчаток артериальные сосуды в руках и сердце сужаются, что приводит к развитию болевых ощущений в сердце. «В тяжелых случаях может образоваться тромб и [случиться] инфаркт миокарда», — заключил кардиолог.

Ранее Гандельман назвал продукт, употребление которого защищает от инфарктов и инсультов. Кардиолог рекомендовал для профилактики недугов включить в рацион капусту.