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17:54, 14 января 2025Силовые структуры

Россиянин домогался дочери сожительницы и попал под суд

В Татарстане мужчина домогался дочери сожительницы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Татарстане суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, домогавшегося 11-летней дочери сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе пьяный мужчина приставал к школьнице. Она рассказала обо всем родному отцу, он обратился в полицию.

Возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Карелии суд приговорил 21-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за изнасилование школьницы.

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