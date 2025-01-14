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13:22, 14 января 2025Экономика

Россиянка доверилась мошенникам и потеряла жилье

Жительница Нижегородской области потеряла жилье и 1,7 млн руб. из-за мошенников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Нижегородской области доверилась мошенникам и лишилась квартиры. Она продала жилье по указанию аферистов, а затем перевела полученные средства на их счета, пишет портал «В городе N».

Неизвестные связались с 58-летней горничной из Борского округа по телефону. Собеседник представился работником правоохранительных органов и сообщил, что имущество россиянки в опасности. Чтобы спасти средства, он предложил перевести средства на «безопасный» счет.

Мошенники звонили женщине на протяжении восьми дней. В результате им удалось уговорить женщину продать квартиру в поселке Неклюдово и перечислить на их счет полученные со сделки 1,7 миллиона рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее жительница Кисловодска смогла вернуть квартиру, украденную мошенниками. Она обратилась в суд и добилась отмены сделки купли-продажи.

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