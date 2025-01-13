Россиянка вернула себе украденную мошенниками квартиру

Жительница Кисловодска через суд сумела вернуть украденную мошенниками квартиру

Жительница Кисловодская сумела вернуть себе украденную мошенниками квартиру. Женщина через суд добилась отмены сделки купли-продажи жилья, пишут «Известия».

В 2023 году россиянка нашла сайт с рекламой инвестиционного заработка и перешла по фишинговой ссылке для регистрации. Женщина внесла свои данные и дважды пополнила баланс профиля на общую сумму 600 тысяч рублей.

Мошенники пообещали «некий доход от продажи ценных бумаг» — для этого россиянку убедили взять три кредита на сумму более миллиона рублей, а также подали идею продать квартиру ради инвестиций. В январе 2024 года женщина избавилась от недвижимости, а позже обратилась в Кисловодский городской суд с заявлением, что совершила сделку под давлением. В итоге только при апелляции пострадавшей удалось доказать, что в момент подписания договора она была в нестабильном психическом состоянии.

Ранее пенсионерка из Альметьевска лишилась двух квартир и более десятка миллионов рублей, приняв звонок от якобы сотрудников ФСБ.