Российские подростки толпой избили сверстника и сняли это на видео

В Стерлитамаке подростки толпой избили сверстника и сняли это на видео

В Стерлитамаке подростки толпой избили сверстника и сняли это на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Mash Batash.

Как видно на кадрах, что избиение произошло в подъезде дома. Сначала подростка ударил по лицу кулаком один из сверстников. Затем молодого человека повалили на лестничную клетку и стали пинать ногами.

По данным канала, подростки якобы отомстили за своего знакомого. Со слов родителей пострадавшего, один из нападавших якобы говорил, что у него к их сыну «спортивный интерес». Они обратились в полицию.

Ранее в Красноярске шестеро школьников закидали петардами гулявшего с собакой 12-летнего мальчика, а затем подкараулили и избили. После произошедшего они начали угрожать его отцу.