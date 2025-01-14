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12:54, 14 января 2025Силовые структуры

Российский банкир попал под следствие за продажу старинных монет за два миллиарда рублей

МВД: Топ-менеджеры банка похитили 1,4 млрд руб под видом продажи коллекции монет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело о хищении 1,4 миллиарда рублей из банка под видом сделки по продаже коллекции старинных монет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Под следствием оказались бывшие председатель совета директоров и члены правления финансово-кредитного учреждения, название которого не раскрывается. Им вменяется хищение средств путем растраты.

По данным следствия, в 2016 году банкир по фиктивным документам провернул сделку по продаже своей организации коллекции старинных монет, завысив ее стоимость почти в три раза. Эксперты оценили 395 монет в 550 миллионов рублей, однако банк купил их почти за два миллиарда рублей.

Двоим фигурантам дела избрана мера пресечения — один отправлен в СИЗО, второй под домашний арест. Предполагаемый организатор преступления находится в международном розыске.

12 декабря 2024 года сообщалось, что Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы заместителя директора департамента российского банка Александра Лаврентьева за растрату 8,6 миллиарда рублей.

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