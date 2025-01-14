Российский банкир попал под следствие за продажу старинных монет за два миллиарда рублей

МВД: Топ-менеджеры банка похитили 1,4 млрд руб под видом продажи коллекции монет

Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело о хищении 1,4 миллиарда рублей из банка под видом сделки по продаже коллекции старинных монет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Под следствием оказались бывшие председатель совета директоров и члены правления финансово-кредитного учреждения, название которого не раскрывается. Им вменяется хищение средств путем растраты.

По данным следствия, в 2016 году банкир по фиктивным документам провернул сделку по продаже своей организации коллекции старинных монет, завысив ее стоимость почти в три раза. Эксперты оценили 395 монет в 550 миллионов рублей, однако банк купил их почти за два миллиарда рублей.

Двоим фигурантам дела избрана мера пресечения — один отправлен в СИЗО, второй под домашний арест. Предполагаемый организатор преступления находится в международном розыске.

12 декабря 2024 года сообщалось, что Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы заместителя директора департамента российского банка Александра Лаврентьева за растрату 8,6 миллиарда рублей.