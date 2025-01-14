Российского военного условно осудили за лжеминирование вокзала

В Бурятии суд приговорил военного к трем годам условно за лжеминирование вокзала

В Улан-Удэ суд приговорил к трем годам лишения свободы условно военного за ложное сообщение о минировании. Об этом сообщает «ГазетаРБ».

Мужчина обязан выплатить 300 тысяч рублей штрафа и лишен права управления транспортными средствами на 2,5 года.

По данным издания, военнослужащий позвонил на горячую линию РЖД и из хулиганских побуждений заявил о якобы готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале.

Ранее стало известно, что полицейские задержали ранее судимого жителя Санкт-Петербурга за ложное сообщение о минировании Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС), возбуждено уголовное дело.