Петербуржца задержали за лжеминирование ЛАЭС

Судимого петербуржца задержали за ложные сообщения о минировании ЛАЭС

Полицейские задержали ранее судимого жителя Санкт-Петербурга за ложное сообщение о минировании Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС), возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что петербуржец, будучи пьяным, сообщил об угрозе объекту «из хулиганских побуждений». Стражи порядка вычислили звонившего и задержали. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьника осудили за лжеминирование аэропорта, городского МЧС, Мариинского театра, Музея истории Санкт-Петербурга, гимназии, больниц и торгового комплекса. Угрозы не подтвердились. 17-летнего подростка приговорили к пяти годам условно.