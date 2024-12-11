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02:57, 11 декабря 2024Силовые структуры

Петербуржца задержали за лжеминирование ЛАЭС

Судимого петербуржца задержали за ложные сообщения о минировании ЛАЭС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Полицейские задержали ранее судимого жителя Санкт-Петербурга за ложное сообщение о минировании Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС), возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что петербуржец, будучи пьяным, сообщил об угрозе объекту «из хулиганских побуждений». Стражи порядка вычислили звонившего и задержали. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьника осудили за лжеминирование аэропорта, городского МЧС, Мариинского театра, Музея истории Санкт-Петербурга, гимназии, больниц и торгового комплекса. Угрозы не подтвердились. 17-летнего подростка приговорили к пяти годам условно.

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