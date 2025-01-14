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12:27, 14 января 2025Силовые структуры

Семи вторгшимся в Курскую область бойцам ВСУ вынесли приговор

СК: семь бойцов ВСУ получили от 15 до 16 лет за теракты в Курской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении семи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за совершение терактов в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, в начале августа 2024 года Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересекли Государственную границу России и вторглись в Курскую область. Имея при себе оружие и взрывные устройства, бойцы ВСУ запугивали местное население, занимали частные домовладения, а также ограничивали передвижение жителей и открывали огонь на поражение против них и российских военных.

В зависимости от роли их признали виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Им назначили от 15 до 16 лет колонии строгого режима.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении гражданина Парагвая Хорхе Адриана Луго Хименеса, который в декабре 2024 года незаконно вторгся в Курскую область и совершал преступления против мирных жителей.

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