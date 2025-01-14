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18:06, 14 января 2025Мир

США предостерегли от раскола в НАТО из-за Украины

NYT: В Белом доме заявили, что навязывание мира Киеву приведет к расколу в НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В Белом доме уверены, что навязывание Киеву мира с Москвой может привести к расколу в НАТО. С таким заявлением в интервью газете The New York Times выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент [России Владимир] Путин в начале этого конфликта делал ставку на то, что он разрушит НАТО и расколет Европу. Мы удержали коалицию из 50 стран вместе в самых сложных обстоятельствах. Если бы США заявили Украине "Вот так это должно быть", это, безусловно, разрушило бы это единство», — подчеркнул Салливан.

«Мы могли бы сказать: "Вы ничего больше не получите, если не согласитесь на то, что Россия получит X процентов вашей территории". Это вариант, доступный нам», — добавил он, подчеркнув, что такой ультиматум стал бы «ненадлежащим использованием американского влияния».

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