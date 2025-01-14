Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:32, 14 января 2025Культура

Стали известны подробности последних дней Добровольской

Информацию, что Евгения Добровольская находилась в хосписе, опровергли
Андрей Шеньшаков

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Актриса Евгения Добровольская провела последние дни своей жизни в больнице. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказали коллеги артистки, с осени она находилась в больнице, проходя курс лечения от тяжелого заболевания. Они высказались, что Евгения переносила все испытания мужественно. При этом знакомые Добровольской опровергли информацию о том, что женщина была в хосписе.

«Она не была в хосписе, все понимала, но была оптимистично настроена. Она ежедневно молилась о детях, очень любила их, они все были рядом до последнего, обещали не подводить маму», — заявил собеседник издания.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский произнес трогательную речь во время прощания с Евгенией Добровольской.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?

      СК раскрыл число фигурантов в деле о теракте в «Крокусе»

      В Британии рассказали о катастрофическом решении Байдена по Украине

      Люди массово публикуют в соцсетях ролики, похожие на порно. Почему откровенные видео никого не смущают?

      Губерниев призвал переселить пожаловавшуюся на условия в Казани лыжницу в номер Вяльбе

      Диетолог назвала самые полезные виды рыб

      Названы страны с самой большой грудью у женщин

      Вероятность расширения Евросоюза в ближайшие годы оценили

      Захарова объяснила нежелание Запада расследовать подрыв «Северных потоков»

      Россиянин расправился с бывшим парнем своей девушки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше