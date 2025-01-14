Стали известны подробности последних дней Добровольской

Информацию, что Евгения Добровольская находилась в хосписе, опровергли

Актриса Евгения Добровольская провела последние дни своей жизни в больнице. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказали коллеги артистки, с осени она находилась в больнице, проходя курс лечения от тяжелого заболевания. Они высказались, что Евгения переносила все испытания мужественно. При этом знакомые Добровольской опровергли информацию о том, что женщина была в хосписе.

«Она не была в хосписе, все понимала, но была оптимистично настроена. Она ежедневно молилась о детях, очень любила их, они все были рядом до последнего, обещали не подводить маму», — заявил собеседник издания.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский произнес трогательную речь во время прощания с Евгенией Добровольской.