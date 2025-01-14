Стало известно о массированном ударе по объектам ВСУ по всей Украине

«ВО»: ВС России провели массированный удар по объектам ВСУ по всей Украине

Вооруженные силы (ВС) России провели массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей Украине. Об этом пишет «Военное обозрение» («ВО»).

«Сообщается о поражении нескольких целей в Киеве и области. В частности, пожарами охвачены пункты размещения личного состава ВСУ и управления системой ПВО столичного украинского региона», — подчеркивает издание.

«ВО» сообщило об ударе по порту Одессы, где, предположительно, осуществлялась разгрузка одного из судов с грузом из стран НАТО. Также сообщается об ударе по местам скопления ВСУ в Сумской области в районе Путивля и Глухова, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Ранее украинский аналитический проект DeepState подтвердил потерю одной из снабжающих Красноармейск (украинское название города — Покровск) трасс. Как сообщается, ВС России перерезали трассу в районе населенного пункта Удачное.