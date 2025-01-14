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10:33, 14 января 2025Бывший СССР

Стало известно о массированном ударе по объектам ВСУ по всей Украине

«ВО»: ВС России провели массированный удар по объектам ВСУ по всей Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России провели массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей Украине. Об этом пишет «Военное обозрение» («ВО»).

«Сообщается о поражении нескольких целей в Киеве и области. В частности, пожарами охвачены пункты размещения личного состава ВСУ и управления системой ПВО столичного украинского региона», — подчеркивает издание.

«ВО» сообщило об ударе по порту Одессы, где, предположительно, осуществлялась разгрузка одного из судов с грузом из стран НАТО. Также сообщается об ударе по местам скопления ВСУ в Сумской области в районе Путивля и Глухова, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Ранее украинский аналитический проект DeepState подтвердил потерю одной из снабжающих Красноармейск (украинское название города — Покровск) трасс. Как сообщается, ВС России перерезали трассу в районе населенного пункта Удачное.

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