Стоянов рассказал о любви к Добровольской

Юрий Стоянов произнес речь на прощании с актрисой Евгенией Добровольской

Народный артист России Юрий Стоянов простился с актрисой Евгенией Добровольской. Об этом сообщает издание «360».

Во время траурной церемонии в Москве Стоянов выступил с трогательной речью, посвященной артистке.

«Слышал о ее неудобности. Это выражается в невероятном профессионализме и в обнаженной, открытой, бескомпромиссной требовательности к своим партнерам. Мне было с ней легко. Если Женю кто-то не любил, то только ленивые и бездарные», — заявил он.

Ранее стало известно, что коллеги Евгении Добровольской прокомментировали информацию о том, что она провела последние дни жизни в хосписе.