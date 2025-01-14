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18:03, 14 января 2025Путешествия

Стюардесса в мини сделала фото на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @flight_attendants_lifestyle

Стюардесса ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позировала на камеру в темно-синей мини-юбке и белой рубашке. Свой образ девушка дополнила туфлями на высоком каблуке, оранжевым шейным платком, собранными в хвост волосами и очками.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Прекрасная леди», «Вау, такая красивая», «Нравится эта униформа», «Очень милая», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России назвала одно запретное действие на борту самолета — речь идет о нанесении тканевых масок. По словам автора ролика, на высоте, где влажность на нуле, маска может вместо подпитки вытянуть влагу, сделав кожу еще суше. А входящие в нее компоненты могут и вовсе вызвать раздражение.

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