Time составил список обещаний Трампа на первый день его президентства

Time составил список того, что Трамп обещал сделать сразу после инаугурации

По мере приближения инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, его планы на первый день вступления в должность становятся яснее. Список того, что республиканец обещал сделать сразу после инаугурации, составил журнал Time.

Издание напомнило, что Трамп сообщил однопартийцам в Сенате о подготовке около 100 указов к первому дню президентства, призванных «ударить в самое сердце» законодательной повестки администрации действующего главы государства Джо Байдена.

Отмечается, что некоторые из обещаний Трампа могут быть выполнены с помощью исполнительных мер, для выполнения других могут потребоваться месяцы или даже годы переговоров с Конгрессом.

Согласно списку, Трамп в первый день на посту обещал закрыть южную границу США, восстановить запреты на въезд в страну и приостановить прием беженцев, а также начать «крупнейшую массовую депортацию» в истории страны. Кроме того, избранный американский лидер планирует отменить гражданство по праву рождения, то есть лишить детей мигрантов без документов права автоматически получать гражданство.

«Одно из самых личных обещаний Трампа — помиловать тех, кто был осужден за участие в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года. Трамп неоднократно заявлял, что будет действовать быстро и помилует многих из более чем 1,5 тысячи человек», — отмечает издание.

При этом журнал отмечает, что от неоднократных обещаний положить конец конфликту на Украине Трамп отказался после победы на президентских выборах. По словам республиканца, он надеется, что у него будет на это шесть месяцев.

Ранее Трамп заявил, что внешняя политика Байдена была худшей за всю историю страны. Он добавил, что не хотел бы оскорблять людей, когда они покидают свои посты, но добавил, что ему казалось «этот день никогда не наступит».