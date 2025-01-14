Трамп назвал внешнюю политику Байдена худшей за всю историю США

Трамп: внешняя политика Байдена была худшей за всю историю США

Внешняя политика президента США Джо Байдена была худшей за всю историю страны, заявил избранный американский лидер Дональд Трамп в интервью Newsmax.

«Когда вы смотрите на то, что произошло за этот последний четырехлетний период, я думаю, что это была самая низкая точка в истории нашей страны. Это было так плохо», — сказал он.

Трамп отметил, что не хотел бы оскорблять людей, когда они покидают свои посты, но добавил, что ему казалось «этот день никогда не наступит».

Ранее Байден заявил, что Трамп похвалил его успехи в экономике. По словам главы государства, республиканец очень лестно отозвался о его достижениях во время встречи о передаче власти.