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08:01, 14 января 2025Мир

Трамп назвал внешнюю политику Байдена худшей за всю историю США

Трамп: внешняя политика Байдена была худшей за всю историю США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Внешняя политика президента США Джо Байдена была худшей за всю историю страны, заявил избранный американский лидер Дональд Трамп в интервью Newsmax.

«Когда вы смотрите на то, что произошло за этот последний четырехлетний период, я думаю, что это была самая низкая точка в истории нашей страны. Это было так плохо», — сказал он.

Трамп отметил, что не хотел бы оскорблять людей, когда они покидают свои посты, но добавил, что ему казалось «этот день никогда не наступит».

Ранее Байден заявил, что Трамп похвалил его успехи в экономике. По словам главы государства, республиканец очень лестно отозвался о его достижениях во время встречи о передаче власти.

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