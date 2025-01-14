В Кишиневе потребовали возбудить уголовное дело из-за повышения цен на газ

Мэр Кишинева Чебан потребовал возбудить уголовное дело из-за роста цен на газ

Мэр Кишинева Ион Чебан потребовал возбудить уголовное дело из-за повышения цен на газ. Он сообщил в Telegram-канале, что представители его партии «Движение национальной альтернативы» обратились с соответствующим запросом в прокуратуру.

Чиновник заявил, что ходатайство в ведомство подано с целью расследования причинения вреда гражданам Молдавии и государственному бюджету в результате роста тарифов.

По словам Чебана, если бы правительство республики летом выполнило свою работу и закупило дешевый газ, то не пришлось бы поднимать цену и компенсировать повысившиеся тарифы средствами из государственного бюджета и за счет кредитов.

«Некомпетентность, безрассудные и незаконные действия лиц, занимающих государственные должности, привели к причинению ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах, что является фактами, подлежащими расследованию в порядке отдельного уголовного судопроизводства», — заключил он.

Ранее мэры молдавских городов Кишинева и Бельцов потребовали у властей компенсации за увеличение тарифов из-за энергетического кризиса.

