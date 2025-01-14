В Москве выступили за прекращение дискриминации русских в Прибалтике и Молдавии

Патрушев: Дискриминация русских в Прибалтике и Молдавии должна быть прекращена

Дискриминация русского населения в странах Прибалтики и Молдавии должна быть прекращена. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, власти этих стран продолжают бездумно заводить самих себя в глубочайший кризис, при этом «упрямо крутят русофобскую шарманку». Он добавил, что к этом контексте показателен пример Молдавии, энергокризис которой напрямую связан с политикой властей республики, выполняющих приказы Брюсселя о снижении газовой зависимости от России.

Патрушев также сообщил, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия может либо вовсе исчезнуть, либо стать частью другого государства. Он привел пример Украины, где «неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции».

Ранее Патрушев сделал прогноз о прекращении украинской государственности в 2025 году. Он добавил, что при этом Россия все равно воспринимает украинский народ в качестве братского.