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12:02, 14 января 2025Россия

В Петербурге кондуктор и контролер избили пассажира за отказ повторно оплатить проезд

В Петербурге избили пассажира автобуса, он отказался повторно оплачивать проезд
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «78 | Новости»

В Петербурге кондуктор и контролер избили пассажира автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | Новости».

По словам 28-летнего мужчины, зайдя в салон, он оплатил проезд, однако это осталось незамеченным кондуктором. На просьбу покинуть автобус россиянин ответил отказом, после чего его силой вывели из автобуса.

Пассажир получил ушибы плеча и колена, кроме того, ему порвали куртку. Он намерен привлечь виновных к ответственности и с этой целью обратился в прокуратуру.

Ранее в Петербурге произошел аналогичный случай, однако там пострадавшим оказался уже кондуктор. Он, а также водитель были избиты пассажирами, вооруженными стеклянной бутылкой.

ЖЗЛ
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