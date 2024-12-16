Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:33, 16 декабря 2024Россия

В российском городе кондуктора и водителя трамвая избили бутылкой

В Санкт-Петербурге кондуктора и водителя трамвая избили бутылкой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге кондуктора и водителя трамвая избили стеклянной бутылкой. Пассажиры напали на работников общественного транспорта после ссоры в салоне, пишет 78.ru.

По данным издания, нападавшие могли быть пьяны. В результате конфликта кондуктора ударили стеклянной бутылкой по голове. Он получил ушиб в области затылка.

После того, как за кондуктора вступился 24-летний водитель трамвая, его также ударили бутылкой. После оказания помощи молодого человека отправили на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Нападавших разыскивают.

Ранее в Великом Новгороде неизвестный распылил перцовку в лицо кондуктору. Потерпевшего направили в больницу для проведения медицинского исследования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      Россиянин расправился со своей женой и ранил ее гостя после ссоры

      В российском регионе раскрыли совершенное 14 лет назад преступление

      Главный флаг Украины спустят с флагштока в третий раз

      В России предложили новые виды налогов

      Россиянам назвали защищающий от рака новогодний салат

      В Кремле высказались о якобы гибели северокорейских военных под Курском

      В Кремле высказались о ситуации с военными базами России в Сирии

      Стал известен размер призовых российских пловцов за медали на чемпионате мира

      В Венгрии раскритиковали ЕС за нежелание поддержать рождественское перемирие на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше