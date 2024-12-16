В российском городе кондуктора и водителя трамвая избили бутылкой

В Санкт-Петербурге кондуктора и водителя трамвая избили стеклянной бутылкой. Пассажиры напали на работников общественного транспорта после ссоры в салоне, пишет 78.ru.
По данным издания, нападавшие могли быть пьяны. В результате конфликта кондуктора ударили стеклянной бутылкой по голове. Он получил ушиб в области затылка.
После того, как за кондуктора вступился 24-летний водитель трамвая, его также ударили бутылкой. После оказания помощи молодого человека отправили на амбулаторное лечение.
По факту произошедшего полиция проводит проверку. Нападавших разыскивают.
Ранее в Великом Новгороде неизвестный распылил перцовку в лицо кондуктору. Потерпевшего направили в больницу для проведения медицинского исследования.