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15:36, 14 января 2025Экономика

В России предложили сделать программу материнского капитала бессрочной

Замглавы Минтруда Пудов предложил сделать программу маткапитала в РФ бессрочной
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель главы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) России Андрей Пудов обратился к депутатам Госдумы с предложением сделать программу материнского капитала бессрочной. Его слова приводит РИА Новости.

Замруководителя ведомства отметил, что подобная инициатива должна рассматриваться в контексте бюджетных параметров. В настоящее время подобная мера, добавил он, приобрела «срочный характер». В итоге соответствующее предложение Минтруд внес на рассмотрение в Госдуму, резюмировал Пудов.

Программу материнского капитала запустили в России в 2007 году. На первом этапе денежные средства выдавались семьям, где родился второй ребенок. Однако в дальнейшем список адресатов подобной помощи расширили. В настоящее время право на господдержку имеют женщины, которые родили или усыновили второго или последующего ребенка после 1 января 2007 года. Кроме того, подобная возможность есть у тех россиянок, которые родили или усыновили первого ребенка после 1 января 2020-го.

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В 2025-м размер господдержки за рождение первенца составит 676 398,58 рубля, а за второго ребенка — 893 835,55 рубля. По итогам прошлого года более 641,5 тысячи российских семей получили соответствующие сертификаты.

Ныне действующая программа материнского капитала должна завершиться в конце 2026 года. Ранее российские парламентарии одобрили законопроект о ее продлении 31 декабря 2030-го, на чем настаивал президент РФ Владимир Путин. В комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства назвали программу финансовой поддержки многодетных семей «одним из наиболее действенных инструментов государственной демографической политики Российской Федерации».

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