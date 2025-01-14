В России предложили ввести для школьников уроки по женскому и мужскому здоровью

В СПЧ предложили ввести в школах уроки по женскому и мужскому здоровью

В российских школах необходимо ввести уроки по женскому и мужскому здоровью. Об этом заявила глава рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ) по вопросам здравоохранения, врач Ольга Демичева, ее слова приводятся в Telegram-канале органа.

«Нужно также вводить в школах уроки базовых знаний по женскому и мужскому здоровью. Были такие "пилоты" в советские времена, они работали, но сошли на нет», — пояснила она.

Она также добавила, что московский опыт создания центров женского здоровья подходит только для городов-миллионников. В остальных случаях можно рассмотреть вероятность переформатирования женский консультаций в семейные.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что вопрос пересмотра чрезмерной нагрузки школьников станет одним из приоритетных для Госдумы в 2025 году.

По его словам, в России дети проводят за учебой в среднем 8-10 часов в день. Слишком высокую нагрузку подтвердили более 50 процентов из 10 тысяч комментариев к постам Володина на эту тему.