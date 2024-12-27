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08:35, 27 декабря 2024Россия

В Госдуме пересмотрят чрезмерную нагрузку школьников

Володин: в Госдуме пересмотрят чрезмерную нагрузку школьников в 2025 году
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Вопрос пересмотра чрезмерной нагрузки школьников станет одним из приоритетных для Госдумы в 2025 году. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, в России дети проводят за учебой в среднем 8-10 часов в день. Слишком высокую нагрузку подтвердили более 50 процентов из 10 тысяч комментариев к постам Володина на эту тему. Среди основных причин председатель Госдумы назвал сложные домашние задания, большое число изучаемых предметов, вторую смену, шестидневную учебную неделю и различную деятельность после уроков.

Володин подчеркнул, что понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах есть также и со стороны правительства России, совместно с которым Госдума выработает пути решения этого вопроса. «Важно, чтобы ребенок, получая знания, был здоровым», — заключил он.

Ранее Володин предложил пересмотреть необходимость сдачи обязательного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, которые планируют покинуть школу и продолжить обучение в колледжах, техникумах и училищах.

В апреле президент России Владимир Путин по итогам оглашения послания Федеральному собранию поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы сформировать гармоничную и сбалансированную нагрузку на обучающихся.

ЖЗЛ
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