Число среднемесячных регистраций компаний с участием КНР в РФ выросло в 3,6 раза

С 2022 по 2024 год число среднемесячных регистраций юридических лиц с участием Китая в России выросло в 3,6 раза в сравнении с показателем за 2020-2021 годы. О всплеске активности представителей бизнеса из этой азиатской страны в РФ сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «СПАРК-Интерфакса».

Если до ввода западными странами масштабных антироссийских санкций число среднемесячных регистраций юрлиц с участием КНР в РФ составляло менее 40, то за последние несколько лет — взлетело до 135-145. За отчетный период заметно интерес к российском рынку заметно вырос и со стороны бизнесменов из дружественных государств.

Так, среднемесячные регистрации компаний в РФ, учредителями которых являются граждане Киргизии, в 2022-2024 годах увеличилось в 2,2 раза (с 20 до 40-45), Белоруссии — в 1,7 раза (со 120 до 145-150), Турции — в полтора раза (с 10 до 15-18), а Казахстана — в 1,4 раза (с 20 до 30-35). Воспользовались массовых уходом из РФ западных корпораций также граждане Вьетнама (рост оформлений бизнеса в 4,5 раза), Таджикистана (в 2,2 раза), Ирана (в 2,1 раза) и Индии (в 1,5 раза).

Несмотря на призывы властей США к американским компаниям покинуть Россию, эти организации по итогам 2023 года оказались крупнейшими иностранными налогоплательщиками в РФ, уплатив в местную госказну налоги на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал решение 123 крупных американских компаний остаться в РФ позорным для американского бизнеса. По его мнению, подобным образом предприниматели из Соединенных Штатов продолжают спонсировать боевые действия на Украине.