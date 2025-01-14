В российском городе ликвидировали открытое горение в здании госпиталя

Губернатор Миляев сообщил о ликвидации открытого горения в здании госпиталя Тулы

Губернатор Тульской области Дмирий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что открытое горение в госпитале в Туле было ликвидировано.

«В 22:05 открытое горение в здании военного госпиталя на Советской в городе Туле ликвидировано», — сообщил глава региона.

Военный госпиталь загорелся в Туле на улице Советской днем в понедельник, 13 января. Пожар не могли потушить в течение нескольких часов. Предварительно, пострадавших и погибших нет. Эвакуированные бойцы срочной службы, находившиеся там на лечении, размещены в других медучреждениях. Предварительной причиной крупного пожара называют неисправность электропроводки.