Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:47, 14 января 2025Россия

В российском городе ликвидировали открытое горение в здании госпиталя

Губернатор Миляев сообщил о ликвидации открытого горения в здании госпиталя Тулы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПожар в Туле

Фото: Pixabay

Губернатор Тульской области Дмирий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что открытое горение в госпитале в Туле было ликвидировано.

«В 22:05 открытое горение в здании военного госпиталя на Советской в городе Туле ликвидировано», — сообщил глава региона.

Военный госпиталь загорелся в Туле на улице Советской днем в понедельник, 13 января. Пожар не могли потушить в течение нескольких часов. Предварительно, пострадавших и погибших нет. Эвакуированные бойцы срочной службы, находившиеся там на лечении, размещены в других медучреждениях. Предварительной причиной крупного пожара называют неисправность электропроводки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли комбинированный ракетный удар по Брянской области. Они пытались атаковать химзавод

      Украинский беспилотник обнаружили и уничтожили над Воронежем

      Названо возможное место встречи Путина и Трампа

      В России обвинили Запад и Украину в открытом шантаже стран Африки

      Раскрыты последствия ввода миротворцев на Украину

      Объяснены причины снижения сексуального влечения зимой

      Женщина напоила чистивших снег подростков и попыталась совратить одного из них

      Политолог назвал главную причину хаоса в подразделениях ВСУ

      Губернатор Тульской области сообщил о поражении воздушных целей над регионом

      В США подготовили законопроект о покупке Гренландии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше