В российском городе осудили мужчину за кражу более миллиарда рублей из банковских ячеек

В Петербурге осудили мужчину за кражу более миллиарда рублей из банковских ячеек

В Санкт-Петербурге мужчину осудили за кражу более миллиарда рублей из банковских ячеек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он осужден по статье 158 («Кража») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2024 года Артур Барбынц, используя считывающие устройства, получил доступ к сейфовым ячейкам банка. Он установил устройство для считывания данных на входную дверь ,анка, чтобы получить пин-код или номер карты. За несколько дней ему удалось украсть ювелирные изделия и деньги на сумму более миллиарда рублей. От его действий пострадало восемь человек.

Преступника оперативно задержали в аэропорту Сочи. Как выяснило следствие, у него были сообщники, которые изготовили безымянную карту и универсальный ключ для вскрытия ячеек. Часть украденного была обнаружена в арендованной квартире в Московской области.

Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российский студент арендовал ПВЗ и похитил товары на десятки миллионов рублей.